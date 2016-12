THE SHIVAS + COMASUMMER в Бургас

Американската surf rock банда The SHIVAS заби за първи път пред българска публика на 19 август в малката зала на "MIXTAPE 5" в София, а днес, 20 август, ще продължи на закритата сцена на "Бар без име" в Бургас. Съпорт е наскоро сформиралата се софийска neo-psychedelic rock банда Comasummer. Концертите са част от двумесечно европейско турне на бандата и са организирани по повод пет години от създаването на неформален арт колектив Blood Becomes Water. Тhe SHIVAS - Portland / US

Жанр: Rock’n’Roll, Garage, Surf Rock, Psychedelic rock

► http://www.theshivas.com/

► https://www.facebook.com/theshivas

► https://theshivas.bandcamp.com



The Shivas са американска рокендрол банда от Портланд, Орегон, създадена през 2006. Бандата записва първия си албум "Where Have You Gone To?" през 2008 и две години по-късно той е последван от "Freezing to Death". След поредица от концерти и турнета Calvin Johnson - основател на лейбъла K Records, за който са записвали артисти като Beck, Melvins, Chain and the Gang, Modest Mouse, Chicks on Speed и други, - започва да работи с групата, като през 2012 издава техния трети студиен албум "Whiteout!". "You Know What To Do" излиза в края на 2014, отново за K Records, и получава изключително позитивни рецензии от музикалните среди. В началото на тази година бандата започна записи за предстоящия албум “Better Off Dead”, който се очаква да излезе до края на годината.



COMASUMMER - Sofia / Bulgaria

Жанр: Neo-psychedelic rock, Garage Rock, Shoegaze

►https://comasummer.bandcamp.com

►https://www.facebook.com/comasummer

►https://soundcloud.com/comasummer



Comasummer е neo-psychedelic rock група от София, България. Музиката им е микс от 60's psych rock, garage rock и shoegaze. Проектът стартира, когато Владо и Пламен започват да творят авторска музика през 2014 в импровизирано студио. През следващата година двамата работят по нови песни заедно с присъединилия се клавирист Ники. От март 2015, с Весо на бас китара и Деси на барабани, новосформираната група изнася първите си концерти. Настоящ барабанист на бандата е Георги Божанов, с когото наскоро подгряха сръбските progressive/psychedelic rock виртуози Temple Of The Smoke. Дебютният им албум Out of the Sun е издаден официално на 15 август 2015 г.



ВХОД: 15 BGN на вратата (без предварителна продажба)



СТАРТ: 21:00 ч.



За повече информация следете събитията във фейсбук:

за София -https://www.facebook...46465768988071/

за Бургас - https://www.facebook...90776811205865/