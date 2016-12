Британска инвазия на SPIRIT of Burgas 2015

KWABS, STEREO MCs и MILOW се присъединяват към Роби Уилямс. Една от най-добрите британски групи е потвърдена за хедлайнер във втория ден. Дойде време да научим имената на част от останалите артисти, които ще се погрижат за добрия фестивален дух на най-мащабния музикален проект за България SPIRIT of Burgas. Сред вече потвърдените, освен мега звездата Роби Уилямс, са неостаряващите STEREO MCs, новата голяма звезда на Великобритания KWABS, белгиецът MILOW, както и едни от най-добрите български, румънски и македонски групи. На 7-и август мега звездата Robbie Williams ще оглави сцената на фестивала с двучасовото си шоу, част от турнето Let Me Entertain You. Освен него обаче, родната публика ще има възможността да чуе и наскоро нашумелия Kwabena Adjepong, по-известен като KWABS. Сравняваният със Seal британец с нигерийски произход е считан за следващата най-голяма звезда на острова. С хитовете си “Walk”, “Last Stand” и “Perfect Ruin” Kwabs за кратко време оглави повечето европейски класации. Наричан от критиците „феномен”, 24 годишният KWABS идва с цял бенд и едночасов сет, специално подготвен за фестивала. Преди KWABS на сцената ще видим и изпълнителя на един от най-големите хитове на 2008 г. Авторът на един кавър, който надмина дори оригинала си, макар и дело на звездните 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland. Именно акустичната версия на “Ayo Technology” в изпълнение на Milow ще зазвучи и в Бургас. За последните няколко години белгийският изпълнител и текстописец се превърна в едно от най-вълнуващите имена от музикалната поп сцена. Обявен за „най-добър белгийски артист” от MTV, Milow ще внесе романтика с лиричното си изпълнение под небето в Бургас. В първия ден ще видим и STEREO MCs, които още с първото си появяване на родна земя завладяха сърцата на хиляди. Култовата банда изгрява през далечната 1985 г., когато рязко обръща посоката на хип-хопа с мощен саунд, смесвайки брейкбийт, фънк, соул и рап, който по-късно светът ще нарече брит-хоп. Именно с хитове като “Black Gold” и “Connected”, колоритните STEREO MCs ще разтресат бургаския плаж, докато фойерверките от шоуто на Роби Уилямс са все още в небето. Сцената на „НА ТЪМНО“ също е подготвила богат списък с артисти. Там ще видим както любими родни групи, така и артисти от съседките ни Румъния и Македония. Сред първите потвърдени имена са BASSKA (Румъния), Conquering Lion (Македония), Миленита, Kotarashky and The rain dogs, Ogi 23, Мерудия, Северозападняците, Rebelites, DJ Balcan Mash и Toy Letters. Организаторите са потвърдили и хедлайнер за 8-и август, който ще бъде обявен до края на месец май, като засега издават само, че това е британска група, обявена за една от най-добрите на 21-ви век. Промо-билетите на цена от 150 лева за двата дни на фестивала бяха в продажба до 17.05, а от 18.05 цените стават 150 лева за 7-ми август, 60 лева за 8-ми август и 180 лева за целия фестивал. Билети може да закупите от мрежата на Eventim.bg в цялата страна, включително OMV, EasyPay, Пикадили, Техномаркет, Технополис, НА ТЪМНО, билетен център НДК. Повече подробности на Spiritofburgas.com